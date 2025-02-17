Следом за «Орешником» на фронте появляется «Солист». Скандал в Курской области. Под Андреевкой прорван фронт — Горячая сводка 17 февраля 2025 г.

Минувшей ночью наши «Герани» поразили Николаевскую ТЭС, что привело к большим проблемам в регионе. На фронте ВСУ смогли навязать свою борьбу под Красноармейском, но на другом участке фронта у них проиcходит стихийный обвал.
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