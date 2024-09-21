❗️⚡️Срочно! В рамках подготавливаемого "пакета" военно-технической поддержки ВСУ могут получить модернизированные КР AGM-154E JSOW-ER с дальностью до 560 км, планирующие авиабомбы JSOW, а также глубоко модернизированные тактческие ракеты JDAM-ER "Powered" на базе планирующих авиабомб JDAM-ER Спешно разрабатываемая Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) при содействии специалистов концерна "Raytheon" в интересах ВСУ перспективная тактическая ракета ERAM (Extended Range Attack Munition, - Атакующий боеприпас большой дальности) может быть спроектирована на базе уже известного и прошедшего ряд натурных испытаний концепта малозаметной КР AGM-154E JSOW-ER на базе планирующей УАБ AGM-154C JSOW.