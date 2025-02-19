Лучшие и красивые железнодорожные маршруты России

Путешествие по железной дороге — простой способ увидеть страну изнутри: жизнь ее мегаполисов, небольших городков, станций и полустанков, раствориться в красоте и масштабах лесов, гор, полей, рек и морского побережья.
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