Шойгу: РФ сохраняет готовность к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

Россия на случай создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
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