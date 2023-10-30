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Шойгу: РФ сохраняет готовность к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

Шойгу: РФ сохраняет готовность к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

Россия на случай создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

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