Шойгу: РФ сохраняет готовность к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

Россия на случай создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.