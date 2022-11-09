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«Нетс» отказались нанимать Име Удоку из-за «нескольких факторов»

«Бруклин» хотели назначить новым главным тренером Име Удоку, но отказались от этого плана из-за «нескольких факторов», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

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