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Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11

Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11

БЭК MV11 на речном параде в Киеве, 24 августа 2026 г.В обозримом будущем полноценный флот Украине не восстановить, и ставку она делает на безэкипажные катера (БЭК): асимметричный ответ на превосходство российских надводных сил.

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