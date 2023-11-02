Паук несколько дней прожил в ухе женщины и устроил там гнездо

Еще один пункт к списку наших фобий. В кратком клиническом отчете, опубликованном медиками на Тайване, подробно описывается случай 64-летней женщины, которая обратилась за помощью в отоларингологическую (ЛОР) клинику.
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