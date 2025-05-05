Суровое Карское море. В память о тех, кто навсегда остался в бескрайних водах Ледовитого океана

В информационно-выставочном центре Тюменской областной Думы работает выставка «Карские экспедиции». Первую экскурсию по ней провёл Сергей Шулинин, который много лет занимается темой военных действий в акватории Карского моря и работает над созданием Книги Памяти ЯНАО.