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Царьград

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"Какой вой там поднимется": Вот на что рассчитывает Зеленский, анонсируя "решающий сентябрь"

"Какой вой там поднимется": Вот на что рассчитывает Зеленский, анонсируя "решающий сентябрь"

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что Киев ожидает результатов работы представителей американского лидера Дональда Трампа и продолжает обсуждать с Вашингтоном дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

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