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Один из «безопасников» Запорожской АЭС взорван в авто агентами Киева за «предательство»

Один из «безопасников» Запорожской АЭС взорван в авто агентами Киева за «предательство»

Один из «безопасников» Запорожской АЭС взорван в авто агентами Киева за «предательство» Евгения КомароваАндрей Коротков, сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС, погиб в Энергодаре в результате действий «агентов Киева», классифицированных Россией как теракт.

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