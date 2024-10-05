Один из «безопасников» Запорожской АЭС взорван в авто агентами Киева за «предательство» Евгения КомароваАндрей Коротков, сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС, погиб в Энергодаре в результате действий «агентов Киева», классифицированных Россией как теракт.
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