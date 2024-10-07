Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму во Вконтакте

Публичные призывы к экстремизму в отношении сторонников президента России Владимира Путина в соцсетях могут обойтись жителю Приморья лишением свободы на 5 лет, сообщает 7 октября антитеррористической комиссии Приморского края в своем канале в Telegram.
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