🥶В степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки «Ночью и утром 6 и 7 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2°», — сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
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🥶В степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки «Ночью и утром 6 и 7 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2°», — сообщили в ГУ МЧС по Крыму.