TSMC и SK hynix объединились для совместного производства памяти HBM4 Стандарт HBM4, к...

TSMC и SK hynix объединились для совместного производства памяти HBM4Стандарт HBM4, как ожидается, благодаря 2048-битному интерфейсу значительно увеличит пропускную способность памяти, что благотворно скажется на работе ИИ-ускорителей и компонентов высокопроизводительных вычислений (HPC).
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