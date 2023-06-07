Царьград

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Топливные гранулы из угольной пыли научились делать в районе Забайкалья

Топливные гранулы из угольной пыли научились делать в районе Забайкалья

Технологию запустил местный бизнесмен, а власти поддержали идею.В Чернышевском районе Забайкалья местный предприниматель Евгений Деревцов, занимающийся поставками угля, разработал способ изготовления топливных гранул - пеллетов из угольной пыли.

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