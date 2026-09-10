Важные проблемы автомобильной индустрии в России обсудили на крупной конференции

На MIMS Automobility Saint Petersburg 2026, в заключительный день работы главной автомобильной выставки страны, организаторы Второй «Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов» вместе с «Комсомольской правдой» провели совместную пресс-конференцию.
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