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За рулем

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Важные проблемы автомобильной индустрии в России обсудили на крупной конференции

Важные проблемы автомобильной индустрии в России обсудили на крупной конференции

На MIMS Automobility Saint Petersburg 2026, в заключительный день работы главной автомобильной выставки страны, организаторы Второй «Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов» вместе с «Комсомольской правдой» провели совместную пресс-конференцию.

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