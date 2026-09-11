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Выходные в Алтайском крае стартуют с жары до +33 градусов и ясной погоды

Выходные в Алтайском крае стартуют с жары до +33 градусов и ясной погоды

12 сентября в Алтайском крае ожидается до +28.+33 градусов и без осадков. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.

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