Петербургский бюджет вырастет на 4,6% в 2024 году

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы обсудили проект бюджета города на 2024 год. Планируется увеличить как доходы, так и расходы на 4,6% и 4,1% соответственно, что составит 54,6 млрд рублей.
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