Происшествия
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Происшествия

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В Республике Башкортостан инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со студентами межотраслевого колледжа

Сотрудники полиции поговорили с ребятами о важном: - об административной и уголовной ответственности — какие поступки могут привести к наказанию и почему важно знать закон; - о мошенничестве — как распознать обман, не доверять незнакомцам и не потерять свои деньги; -  о поведении в общественных местах — какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов и неприятных ситуаций.

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