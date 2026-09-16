В Республике Башкортостан инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со студентами межотраслевого колледжа

Сотрудники полиции поговорили с ребятами о важном: - об административной и уголовной ответственности — какие поступки могут привести к наказанию и почему важно знать закон; - о мошенничестве — как распознать обман, не доверять незнакомцам и не потерять свои деньги; - о поведении в общественных местах — какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов и неприятных ситуаций.
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