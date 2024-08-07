Великобритания приостанавливает финансирование ИИ-проектов. Контракты отменены

Великобритания отменила контракты на 1,3 млрд фунтов на строительство суперкомпьютера и развитие ИИЛейбористское правительство Великобритании решило приостановить выделение 1, 3 млрд фунтов стерлингов на проекты в области IT-технологий и ИИ — это решение отменяет обещанное консерваторами финансирование, включая 800 млн фунтов на создание экзафлопсного суперкомпьютера в Эдинбургском университете и 500 млн фунтов на ресурс AI Research Resource.