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«Атом» в 2027 году проработает варианты новых моделей авто на своей платформе

«Атом» в 2027 году проработает варианты новых моделей авто на своей платформе

Производитель электромобилей «Атом» (АО «Кама») намерен в течение 2027 года проработать варианты новых моделей на собственной технологической платформе, заявил генеральный директор компании Игорь Поваразднюк.

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