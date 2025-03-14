Челябинские кадровики признались, как видят, что человека пора увольнять

Главным сигналом для скорого увольнения сотрудника является потеря у него интереса к работе. Другими признаками, которые подталкивают к этому решению в компании, становится непунктуальность, пассивность и частые отгулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии