«Ариадна» против РЭБ: как РФ планирует наводить беспилотники и ракеты без спутников

Россия готовится к введению в эксплуатацию новейшей системы «Ариадна», обеспечивающей навигацию средств поражения и различных беспилотников без использования спутниковых сигналов.
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Хохлы так и летят к Москве.
Если это не п..жь и провокация то зачем про это рассказыаать всем?!