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В Москве в ноябре проведут юбилейную «Транспортную неделю»

В Москве в ноябре проведут юбилейную «Транспортную неделю»

«Транспортная неделя — 2026» пройдёт в Москве с 14 по 20 ноября. Центральными событиями станут XX Международный форум и выставка «Транспорт России», которые состоятся с 18 по 20 ноября в Гостином Дворе.

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