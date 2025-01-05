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20 фотографий, которые были сделаны в самый подходящий момент

20 фотографий, которые были сделаны в самый подходящий момент

Эти люди вовсе не планировали становиться интернет-знаменитостями, но Вселенная распорядилась иначе. И мы ей за это очень благодарны, ведь теперь у нас появилось как минимум на 20 поводов больше улыбнуться в этот хмурый день.

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