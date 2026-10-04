Илон Маск подтвердил переименование SpaceXAI по указу Трампа

Илон Маск сообщил, что SpaceXAI изменит название после указа Дональда Трампа об использовании термина "суперинтеллект" для искусственного интеллекта.
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