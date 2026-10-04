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Царьград

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Илон Маск подтвердил переименование SpaceXAI по указу Трампа

Илон Маск подтвердил переименование SpaceXAI по указу Трампа

Илон Маск сообщил, что SpaceXAI изменит название после указа Дональда Трампа об использовании термина "суперинтеллект" для искусственного интеллекта.

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