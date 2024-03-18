"Мы показали всем": Романенко прокомментировал результаты выборов президента

Председатель АКЗС указал, что безоговорочная поддержка президента стала событием, которое открывает новую веху в истории Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко назвал "правильными" результаты выборов президента России, сообщается на сайте Заксобрания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии