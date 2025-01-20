GTA Vice City Nextgen Edition получила финальный трейлер – релиз модификации состоится 25 январяRevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что её релиз состоится уже 25 января.
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