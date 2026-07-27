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Царьград

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Совладельцу крымских АЗС Бейму предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей

Совладельцу крымских АЗС Бейму предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей

Следствие завершило формирование позиции по делу совладельца группы компаний ТЭС Сергея Бейма. Ему предъявлено окончательное обвинение в хищении более 1,1 млрд рублей при исполнении контрактов на поставку топлива в Крым.

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