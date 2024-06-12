Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

Наверняка все в курсе ситуации которая произошла  в Москве с участием гостей из Азербайджана. Кто не в курсе, кратко введем в курс произошедшего.

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Комментарии
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uikka uikka
Интересные дела творятся, товарищи... Если бы я вышла на улицу и начала пулять из пистолета, даже по воробьям, меня бы тут же скрутили, утащили в кутузку и только потом стали разбираться что к чему и почему... Здесь же куча чебуреков с оружием творят беспредел и никому нет дела... Почему не прислали отряд ОМОН, не задержали возмутителей спокойствия и уже потом разбирались кто и за что? Ладно поют громко, ладно танцуют шумно на то она и свадьба... но ведь стреляли, из оружия стреляли, братцы, не из рогаток....
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15 час.
Андрей
всех участников депортировать и запретить въезд в Россию.
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10 час.

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