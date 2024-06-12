"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

uikka uikka

Интересные дела творятся, товарищи... Если бы я вышла на улицу и начала пулять из пистолета, даже по воробьям, меня бы тут же скрутили, утащили в кутузку и только потом стали разбираться что к чему и почему... Здесь же куча чебуреков с оружием творят беспредел и никому нет дела... Почему не прислали отряд ОМОН, не задержали возмутителей спокойствия и уже потом разбирались кто и за что? Ладно поют громко, ладно танцуют шумно на то она и свадьба... но ведь стреляли, из оружия стреляли, братцы, не из рогаток....