Невеста Лепса оголила ноги на светской премьере — экстремальное мини

Аврора Киба снова появилась на публике без своего жениха. Григорий Лепс Vadim Tarakanov/Global Look PressМолодая возлюбленная Григория Лепса ведет активную светскую жизнь, пока ее жених зарабатывает миллионы на гастролях.
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