Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю

Дата-центры необходимо убирать в бомбоубежища на большую глубину. Их можно обнести сеткой, обставить контурами ПВО, но сколько таких объектов у нас по всей стране? У нас есть метро, государственные системы бомбоубежищ, построенные еще в Советском Союзе в большом количестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТР «Хочу в Антарктид...
- Еврокомиссар: Акт...
- СТ "Украина изменитс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым