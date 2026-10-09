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Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю

Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю

Дата-центры необходимо убирать в бомбоубежища на большую глубину. Их можно обнести сеткой, обставить контурами ПВО, но сколько таких объектов у нас по всей стране? У нас есть метро, государственные системы бомбоубежищ, построенные еще в Советском Союзе в большом количестве.

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