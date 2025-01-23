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Царьград

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Работа курьера – в ТОП-20 наиболее высокооплачиваемых

Работа курьера – в ТОП-20 наиболее высокооплачиваемых

Их зарплата может достигать более 100 тысяч рублей.По данным рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru, в Ростовской области в 2024 году зафиксирован рекордный уровень заработных плат для высококвалифицированных специалистов, включая топ-менеджеров и IT-экспертов.

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