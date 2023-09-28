Глава Владивостока посетил стройку школу в крупном микрорайоне

Константин Шестаков посетил с инспекцией стройку школы в микрорайоне Патрокл, сообщает PRIMRPESS. На стройке одного из главных объектов Владивостока – новой школы в микрорайоне Патрокл – каждый день заняты 238 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии