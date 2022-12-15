В Иванове сотрудники Госавтоинспекции региона провели экскурсию для подшефных из детского дома «Радуга»

Сегодня музей Управления Госавтоинспекции Ивановской области посетили ребята из Ивановского специального (коррекционного) детского дома «Радуга» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
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