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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Была два дня в больнице на обследовании. На прокаты поеду в начале следующей недели»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

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