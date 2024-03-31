ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Надо всегда давить гадов, чтобы  они, как полоумные, не лезли на рожон. Хохлы всегда тупят немало... Потому , что Зе...Спецназ ВС РФ нач...
  • Evgeni Velesik
    Интересно, а есть блогеры, которые вышли на пенсию и сколько она у них? Да, ещё дистанционная работа, вот вопрос? Что...Социальная пенсия...
  • Александр Кутуев
    Грыжа в том месте, где должна быть совесть?Нетаньяху проведу...

Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Россия может заменить французскую продукцию российскими аналогами. Об этом заявила 31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова мэра Парижа Энн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх