Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Россия может заменить французскую продукцию российскими аналогами. Об этом заявила 31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова мэра Парижа Энн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже.
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