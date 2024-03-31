Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Россия может заменить французскую продукцию российскими аналогами. Об этом заявила 31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова мэра Парижа Энн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже.