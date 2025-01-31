Политика как он...
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Политика как она есть

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ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяли жителям Русского Поречного выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из погибших Мария и Александр Саньковы.

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Комментарии
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Сергей Белорозов
Не знаю. мне в это не верится! Неужели славяне так могут поступать?..
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19 час.
СБ
Сергей Белорозов
Ну да, это же фашисты...
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19 час.
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