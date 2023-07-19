The Telegraph предупредила о давлении на Киев из-за провала

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Военный эксперт Кларк: провал контрнаступления подтолкнет Киев к территориальным уступкам При провале контрнаступления ВСУ к зиме не исключено, что на Западе усилятся призывы к Киеву уступить территории, считает бывший британский военный Кларк.