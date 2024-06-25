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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» согласовала 4-летнее продление контракта с главным тренером Крисом Финчем

Стороны заключат соглашение до 2028 года. Финч, который возглавил «Вулвз» по ходу сезона-20/21, добился результата 160-127 (55,7%) за время работы с командой, включая 56-26 в завершившемся розыгрыше, когда клуб из Миннеаполиса дошел до финала Западной конференции.

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