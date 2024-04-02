Ретроградный Меркурий: как повлияет на нас период с 1 по 25 апреля 2024 года Елена ГалицкаяВ начале апреля 2024 года Меркурий начал свое ретроградное движение, которое продлится до 25-го числа того же месяца.
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