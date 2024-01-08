Глава МЧС Волгоградской области пожелал онкологии семье сотрудника за жалобу на него в прокуратуру

Самому написавшему обращение он пожелал "чтоб руки отсохли".Руководитель ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин настолько возмутился жалобой в прокуратуру на него самого, что пожелал автору "чтоб руки отсохли", а его семье и близким онкологические заболевания.