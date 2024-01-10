Глава минфина Израиля Смотрич заявил, что не перечислит денег Палестине

Лидер праворадикальной партии "Религиозный сионизм" и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не будет передавать никаких денежных средств палестинской администрации - "ни шекеля" - и выразил желание поощрять "добровольную миграцию" из сектора Газа.
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