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Пять озер выпали из списка водоемов Ленобласти, пригодных для купания

Пять озер выпали из списка водоемов Ленобласти, пригодных для купания

Перечень разрешенных мест существенно сузился. Роспотребнадзор опубликовал список водоемов Ленинградской области, купание в которых не представляет опасности для людей с точки зрения гигиенических показателей.

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