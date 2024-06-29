Пять озер выпали из списка водоемов Ленобласти, пригодных для купания

Перечень разрешенных мест существенно сузился. Роспотребнадзор опубликовал список водоемов Ленинградской области, купание в которых не представляет опасности для людей с точки зрения гигиенических показателей.
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