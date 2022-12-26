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Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил о грядущей перестройке экономики

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил о грядущей перестройке экономики

К 2024—2025 годам Россию ждёт структурная перестройка экономики, заявил в эксклюзивном интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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