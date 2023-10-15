Участвовавшую в шоу «Холостяк» трансгендера обокрали в Москве

В Москве у трансгендера Заки Лаки, участвовавшей в шоу «Холостяк», украли браслет Cartier. По данным СМИ, в ночь на 14 октября звезда телепроекта познакомилась в клубе с двумя мужчинами, которые предложили ей поехать к одному из них домой.