Около трети отелей под брендами Radisson в России переименуют в Cosmos

Отели, принадлежавшие до марта 2023 года международной компании Wenaas Hotel Russia и функционировавшие под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden, начнут работать под брендом Cosmos.
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