По итогам выборов в парламент Франции левый блок на первом месте, партия Ле Пен - лишь на третьей строчке Во Франции подводят итоги второго тура выборов в парламент.
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По итогам выборов в парламент Франции левый блок на первом месте, партия Ле Пен - лишь на третьей строчке Во Франции подводят итоги второго тура выборов в парламент.
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