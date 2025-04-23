Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

Царьград Фото: коллаж Царьграда Возле московской школы №2120, где приезжие избили мальчика до конвульсий за внешний вид, прошёл стихийный митинг родителей учеников.

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Комментарии
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В К
Эх люди, да Вы хоть обсобирайтесь, продали нас с потрохами!
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2 час.
М
ММ
Власть боится толпы русских! Ибо приедут проверять.. Пишете заявление? Не поможет. Соберете кучу подписей, власть начнет шевелиться. Но это не власть советов!
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
И кого винить , если население  не готово  палец о палец  стукнуть .... , для вернуть себе страну  , свои права ???                                              Пусть и далее  пасутся .... , найдется кому пасти и водить на стрижку !!!                                                                                                     А тещить надежды на кого то - бога , царя , президента , марсиан - прилетят , наведут порядок , научат людей жить по человечески .... ..... ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ СЕБЯ БАРАНАМИ И РАЗРЕШЕНИЕ  СЕБЯ ЖЕ ПАСТИ И СТРИЧЬ !!!                                                   ====================                                                           Сфера ЖКХ -  собирают дань с каждого ,  двуногие овечки  не могут  собратся во дворе и дать отпор  этим паразитам жулищникам !        Что от них тогда ждать ?                                                -------------------------------------------------------                                      &quot;Вся власть советам&quot; устарел! - Актуален смертельно - ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ !!!
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53 мин.
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