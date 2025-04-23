Царьград Фото: коллаж Царьграда Возле московской школы №2120, где приезжие избили мальчика до конвульсий за внешний вид, прошёл стихийный митинг родителей учеников.
Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители
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В К
Эх люди, да Вы хоть обсобирайтесь, продали нас с потрохами!
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2 час.
М
ММ
Власть боится толпы русских! Ибо приедут проверять.. Пишете заявление? Не поможет. Соберете кучу подписей, власть начнет шевелиться. Но это не власть советов!
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
И кого винить , если население не готово палец о палец стукнуть .... , для вернуть себе страну , свои права ??? Пусть и далее пасутся .... , найдется кому пасти и водить на стрижку !!! А тещить надежды на кого то - бога , царя , президента , марсиан - прилетят , наведут порядок , научат людей жить по человечески .... ..... ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ СЕБЯ БАРАНАМИ И РАЗРЕШЕНИЕ СЕБЯ ЖЕ ПАСТИ И СТРИЧЬ !!! ==================== Сфера ЖКХ - собирают дань с каждого , двуногие овечки не могут собратся во дворе и дать отпор этим паразитам жулищникам ! Что от них тогда ждать ? ------------------------------------------------------- "Вся власть советам" устарел! - Актуален смертельно - ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ !!!
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53 мин.
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