Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

МГ

Малик Гумеров

И кого винить , если население не готово палец о палец стукнуть .... , для вернуть себе страну , свои права ??? Пусть и далее пасутся .... , найдется кому пасти и водить на стрижку !!! А тещить надежды на кого то - бога , царя , президента , марсиан - прилетят , наведут порядок , научат людей жить по человечески .... ..... ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ СЕБЯ БАРАНАМИ И РАЗРЕШЕНИЕ СЕБЯ ЖЕ ПАСТИ И СТРИЧЬ !!! ==================== Сфера ЖКХ - собирают дань с каждого , двуногие овечки не могут собратся во дворе и дать отпор этим паразитам жулищникам ! Что от них тогда ждать ? ------------------------------------------------------- "Вся власть советам" устарел! - Актуален смертельно - ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ !!!