Обвиненный в поджоге дома уралец заявил, что пришел продать соседке бензин и уронил в него сигарету

Жителя Камышловского района осудили за покушение на поджог дома соседки. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 3 февраля 2024 года уралец по имени Николай искал средства на покупку алкоголя, но ему не везло.
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