Политолог Корнилов: в протестах против ТЦК в Тернополе участвует в основном молодёжь

Политолог Владимир Корнилов связал протест против работы территориальных центров комплектования в Тернополе с недовольством мобилизационной политикой на Украине и опасениями по поводу возможного расширения призыва.
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