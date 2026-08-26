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Политолог Корнилов: в протестах против ТЦК в Тернополе участвует в основном молодёжь

Политолог Корнилов: в протестах против ТЦК в Тернополе участвует в основном молодёжь

Политолог Владимир Корнилов связал протест против работы территориальных центров комплектования в Тернополе с недовольством мобилизационной политикой на Украине и опасениями по поводу возможного расширения призыва.

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